Javier Milei veut interdire l'entrée en Argentine aux auteurs de « messages de haine »

Il faudra être supporter de l’ Albiceleste si vous souhaitez voir la cordillère des Andes. L’AFP rapporte que le gouvernement de Javier Milei a publié dans la nuit de mercredi à jeudi un décret, qui devra être soumis au Parlement, interdisant l’entrée dans le pays, ou rendant passible d’expulsion « tout étranger qui diffuserait ou inciterait à des messages de haine contre le peuple argentin ou le pays . « Les expressions de désaccord idéologique ou critique politique, académique ou citoyenne » ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions.

Délire de « campagne anti-Argentine » et « manifestations d’hostilité »

La faute aux « récentes manifestations d’hostilité contre la République argentine et les Argentins » , selon un communiqué du président argentin. On ne peut pas y voir, en toile de fond, les critiques faites aux joueurs de l’ Albiceleste du fait des débordements provoqués par ces derniers pendant le Mondial , à l’instar du boxeur Leandro Paredes.…

NB pour SOFOOT.com