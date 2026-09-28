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Javier Aguirre optimiste pour Valence
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 14:35

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Javier Aguirre optimiste pour Valence

Javier Aguirre optimiste pour Valence

Terre en vue. Tout juste nommé entraîneur de Valence, Javier Aguirre dédramatise : « Ce n’est pas facile, les jours sont difficiles et le moral de tout le monde – supporters, presse, joueurs, direction – n’est pas au beau fixe. C’est évident. Les mots ne m’aideront pas à changer quoi que ce soit, mais les succès, eux, peuvent créer cette cohésion nécessaire pour que tout se remette en place. Où en sommes-nous ? Je crois qu’il reste 93 points à prendre. Ce n’est pas une question qui me préoccupe, certes, mais je n’ai pas l’impression qu’il n’y a pas de lendemain si nous ne gagnons pas. Ce n’est pas le cas. Je vois la terre ferme, oui. »

Conscient du poids du maillot

Après avoir mené le Mexique jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, le technicien de 67 balais s’offre un défi de grande taille : ramener Los Ches à la vie, loin de la zone rouge dans laquelle ils s’enlisent . « Je viens à peine de les rejoindre, j’ai eu trois courtes discussions avec eux , explique le patron aux cheveux blancs. Certes, les joueurs ont une part de responsabilité, ce sont des êtres humains et les insultes ne sont pas agréables, mais les gens ne sont pas bêtes : s’ils vous sifflent, c’est parce qu’ils veulent voir des victoires. Je vais donc essayer de canaliser le poids de ce maillot et de renverser la situation pour que ce soit une fierté de jouer devant tant de monde. »

SW pour SOFOOT.com

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