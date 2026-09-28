Bernardo Silva ne s'est pas fait des amis en Norvège

Pas touche. Le Portugal s’est offert la Norvège en Ligue des nations, et le revers passe difficilement pour les Vikings. Entré en toute fin de match, Bernardo Silva a été bien vilain : auteur d’une semelle des plus odieuses sur Martin Ødegaard , l’ancien Monégasque a aussi déclenché une altercation avec ce dernier. Le capitaine des hôtes a pété un plomb, contraint de quitter la pelouse en boîtant, et s’est même payé le luxe de lâcher des « Fuck you » ( « Va te faire foutre » pour les moins anglicistes d’entre nous) au milieu portugais.

Un geste déplacé

« Ce geste n’a pas sa place sur un terrain de football, fustige le Gunner . C’est dommage que des gens se comportent comme ça. C’était un moment de folie de sa part, il m’a taclé nettement après que j’ai joué le ballon. Je ne comprends pas ce qu’il a fait. » Si les bonhommes se sont croisés en zone mixte, l’heure n’était pas à la réconciliation. Le Lisboète s’est même fendu d’un audacieux « C’est le football, mon pote. » …

SW pour SOFOOT.com