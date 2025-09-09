Jaume Domènech range les gants pour se consacrer à sa fille
Comme Toretto, la famille c’est important.
Libre depuis l’été et après douze ans au Valence CF, Jaume Domènech (34 ans) a décidé de prendre sa retraite. Une décision prise par rapport sa fille, malade depuis sa naissance, qui nécessite toute son attention. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
