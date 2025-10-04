Japon-Le parti au pouvoir vote pour choisir son nouveau président

par Tim Kelly et Joseph Campbell

Le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, désigne samedi son nouveau dirigeant, après que le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé sa démission le mois dernier afin d'assumer la responsabilité d'une série de défaites électorales brutales, après moins d'un an au pouvoir.

Parmi les candidats à la présidence du parti figurent le secrétaire général du cabinet Yoshimasa Hayashi, l'ancien ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi, l'ancien ministre de la Sécurité économique Takayuki Kobayashi et la députée Sanae Takaichi, partisane d'une politique économique accommodante ("fiscal dove").

Le nouveau président du PLD devrait succéder à Shigeru Ishiba au poste de Premier ministre. Cela n'est toutefois pas acquis, le parti ayant perdu sa majorité aux élections des deux chambres du Parlement plus tôt cette année, sur fond de colère des électeurs face à la hausse du coût de la vie.

Quel que soit le vainqueur du vote, il héritera d'un parti en crise.

"Le PLD pourrit de l'intérieur, il est donc temps de faire une remise à zéro", a déclaré Osamu Yoshida, un partisan de Sanae Takaichi âgé de 70 ans.

Alors que cinq candidats sont présentés au premier tour, il est peu probable que l'un d'eux ne remporte d'emblée de majorité. Un second tour sera organisé pour départager les deux candidats arrivés en tête du premier tour.

Le vainqueur devrait tenir une conférence de presse vers 09h00 GMT.

(version française Camille Raynaud)