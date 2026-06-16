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Japon-La BoJ relève ses taux à 1%, comme attendu
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 05:43

La Banque du Japon (BoJ) a relevé mardi ses taux d'intérêts, portant son taux directeur à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans, une décision largement attendue qui témoigne de la volonté de l'institution de lutter contre les risques d'inflation liés au conflit au Moyen-Orient.

Lors de sa réunion de deux jours qui s'est terminé mardi, la banque centrale nippone a décidé de porter son taux directeur à 1%, une première depuis 1995, par 7 votes contre 1.

Le gouverneur Kazuo Ueda, hospitalisé depuis la semaine dernière pour suivre un traitement médical, n'a pas participé à la réunion et n'a pas participé au vote.

Il s'agissait de la première fois qu'un gouverneur de la BoJ manquait une réunion de politique monétaire prévue depuis au moins 1998.

Le vice-gouverneur, Shinichi Uchida, s'exprimera lors d'une conférence de presse pour expliquer la décision de la BoJ.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama; version française Camille Raynaud)

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