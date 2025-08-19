 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 11:27

Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?

Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?

Le mariage de l’année.

On le voyait bien s’empiler des pintes de bière en Championship ou en League One, mais le destin de Jamie Vardy semble être tracé différemment. Selon Sky Sports , celui qui a fait le bonheur des Foxes pendant de longues et belles années pourrait rejoindre le Celtic.

