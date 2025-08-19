Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?
Le mariage de l’année.
On le voyait bien s’empiler des pintes de bière en Championship ou en League One, mais le destin de Jamie Vardy semble être tracé différemment. Selon Sky Sports , celui qui a fait le bonheur des Foxes pendant de longues et belles années pourrait rejoindre le Celtic. …
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer