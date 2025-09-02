Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot
Les papys font de la résistance.
Il n’y a pas que des transferts à trois chiffres et des multipropriétés en cette dernière journée de mercato, il y a aussi de belles histoires. Elles ne sont pas nombreuses, on le concède, mais prenons déjà ce qu’il y a. Pour les nostalgiques de la Premier League des années 2010 , l’ultime relance de Jamie Vardy et d’Alexis Sánchez devraient vous ravir.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
