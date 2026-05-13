James Rodríguez met fin aux rumeurs de retraite

Voilà comment éteindre les spéculations. James Rodríguez , la star colombienne, a réagi aux rumeurs liées à une potentielle retraite après la Coupe du monde 2026.

« Je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c’était en Colombie pour faire des vues ou des likes… Ils devraient être un peu mieux informés sur tout ça. Le seul qui sait jusqu’où je veux aller, c’est moi » , a affirmé le joueur de Minnesota United après le match de MLS contre les Colorado Rapids, dimanche dernier.…

CT pour SOFOOT.com