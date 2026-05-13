Hambourg écrit l'histoire de la Bundesliga
À jamais la première. Ce mardi 12 mai, le club d’Hambourg a annoncé l’arrivée de Kathleen Krüger comme directrice sportive du club . C’est donc la première fois qu’une femme est nommée à ce poste en Bundesliga.
Kathleen #Krüger wird HSV-Sportvorständin 🔷 Die 40-jährige Managerin wechselt nach 17 Jahren beim @FCBayern zu uns und verantwortet in Zukunft den sportlichen Gesamtbereich. 💪 Alle Infos zur Meldung 👉 https://t.co/cfpYS8b8Ca#nurderHSV pic.twitter.com/2Tqn4DWKds…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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