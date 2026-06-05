James Rodríguez déclenche une polémique au pays

Fille du président ou pas, tu ne l’auras pas, ton selfie. James Rodríguez se retrouve au cœur d’une polémique après avoir refusé une photo avec Antonela Petro, fille du président colombien Gustavo Petro. Les Cafeteros étaient accueillis par la presse et le gouvernement avant leur départ pour la Coupe du monde.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible. Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN…

MJ pour SOFOOT.com