James Milner entre dans l’Histoire

Mouette alors ! Titularisé avec Brighton ce samedi après-midi face à Brentford, James Milner est entré dans l’Histoire de la Premier League en devenant le joueur ayant disputé le plus de match dans le championnat anglais sous sa forme actuelle. Le milieu de terrain compte désormais 654 matchs à son actif, soit un de plus que Gareth Barry, un autre milieu de terrain qui avait notamment fait le bonheur d’Aston Villa entre 1998 et 2009. Avec ses 623 parties au compteur, c’est Ryan Giggs qui complète le podium.

Une longévité à toute épreuve

C’est à l’âge de 16 ans et 310 jours que Milner (aujourd’hui âgé de 40 ans) dispute ses premières minutes avec Leeds lors de la saison 2002-2003. Vingt-quatre saisons plus tard, le vainqueur de la Ligue des champions 2019 a connu quatre autres équipes avec lesquelles il a à chaque fois disputé plus de 100 matchs : Newcastle (136), Aston Villa (126), Manchester City (203) et Liverpool (332), jusqu’à son transfert à Brighton en 2023, avant de prolonger deux ans plus tard avec ce fameux record dans le viseur.…

JD pour SOFOOT.com