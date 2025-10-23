 Aller au contenu principal
Jamal Musiala est de retour à l’entraînement
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 16:03

Pratique pour gagner ses matchs 6-0 au lieu de 4-0.

Au lendemain de la large victoire du Bayern Munich en Ligue des champions face à Bruges, Jamal Musiala a fait son retour à l’entrainement avec le club bavarois . Absent depuis sa fracture du péroné face au Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs (2-0), l e numéro 10 du Bayern ne devrait pourtant pas retrouver les terrains de sitôt. « Cela prendra du temps, mais les choses progressent, à témoigné Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. Il peut à nouveau s’appuyer sur son pied. Il est sur la bonne voie, la situation est positive. »

CDB pour SOFOOT.com

