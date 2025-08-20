 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
« Jamais vu une telle violence » : Pablo Longoria s'exprime sur l'affaire Rabiot
20/08/2025

Longoria sort du silence.

Cinq jours après l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire du Roazhon Park, Pablo Longoria a livré sa version des faits auprès de l’AFP ce mercredi : « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, c’est que c’était quelque chose de très agressif qui a dépassé toutes les limites.»

