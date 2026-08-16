Jacquet buteur avec Liverpool

Liverpool 2-0 Como

Buts : Gakpo (23 e ) et Jacquet (44 e ) pour les Reds

Jacquet, c’est un pain ! Et si Anfield avait déjà adopté Jérémy Jacquet ? On s’enflamme un peu, mais le défenseur central français, débarqué de Rennes à l’intersaison après son transfert au mercato d’hiver, a séduit les Anglais. Pour sa première à Anfield, le joueur de 21 ans a disputé une mi-temps et a marqué un but, le deuxième des siens contre Como . Il s’agissait de la première confrontation entre les deux club dans l’histoire du football. Les fans anglais s’enflamment : il a coûté moins de 70 millions d’euros !…

UL pour SOFOOT.com