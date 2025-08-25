Jacques Wattez, le roc de Boulogne

Infatigable dirigeant de l’US Boulogne Côte d’Opale durant un quart de siècle (1994-2018), chef d’entreprises à succès, Jacques Wattez est brutalement décédé ce dimanche à 74 ans des suites d’un malaise cardiaque. Capable d’envoyer ses joueurs à 6 heures du mat’ récupérer leur paye au port, président au grand coeur et épicurien au possible, ce personnage singulier aura connu le Graal en 2009 avec l’accession en Ligue 1. Son empreinte sur la cité portuaire et le football du Nord Pas-de-Calais est indiscutable.

23 mars 2010, stade Robert-Diochon. Dans les dédales de l’enceinte rouennaise, Jacques Wattez fulmine. L’USBCO, son USBCO, qu’il façonne depuis 1994 et séjourne alors pour la première fois de son histoire en Ligue 1, vient d’être éparpillée façon puzzle par Quevilly (CFA) en quarts de finale de Coupe de France (3-1). Le dernier carré lui passe sous le nez, le président tire à balles réelles : « C’est bien fait pour notre gueule, on a joué comme des seigneurs , tance le solide gaillard devant les caméras. Je suis honteux d’être Boulonnais. Je crois que je vais me taire car je risquerais d’aller loin et de dire des choses que je pourrais regretter. On réglera ça en famille, je peux vous le certifier . » En famille, comprendre dans les couloirs du stade de la Libération ou au port de Boulogne, son fief.

Cinq ans plus tôt, Christophe Hogard, milieu de terrain boulonnais (2003-2006), se rappelle avoir déboulé à 6 heures du matin à la criée, à deux pas des bateaux de pêche. Les résultats étaient mauvais, le président convoqua son équipe à l’aube « récupérer le chèque de la paye , jure l’ex-footballeur, finaliste de la Coupe de France avec Calais en 2000. Il voulait montrer à l’équipe les vraies valeurs du travail. Ti’Mousse (Anthony Lecointe, actuel entraîneur adjoint de l’USBCO en Ligue 2) était aussi employé par Jacques. Il bossait avant de venir s’entraîner. » À l’époque, Philippe Montanier est sur le banc boulonnais. L’heure est au CFA (désormais National 2), aux prémices de l’ascension fulgurante du club de la Côte d’Opale, catapulté du quatrième échelon à la Ligue 1 en l’espace de quatre saisons.…

Par Florent Caffery, à Boulogne-sur-Mer pour SOFOOT.com