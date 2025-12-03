 Aller au contenu principal
Jack Grealish est tombé amoureux
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 10:21

À peine quelques mois sous les ordres de David Moyes et Jack Grealish parle déjà comme un garçon qui a trouvé refuge.

Son but dévié à la 78 e minute contre Bournemouth a offert mardi à Everton une première victoire à l’extérieur, et l’Anglais ne cache rien de son amour pour son coach : « J’adore l’entraîneur. Je ne le connais que depuis quelques mois et je ne peux que dire du bien de lui. Il me donne envie d’aller sur le terrain et de jouer pour lui. »

