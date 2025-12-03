 Aller au contenu principal
Entre John Textor et Evangelos Marinakis, l’histoire d’amour continue
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 10:55

« Nan, c’est toi qui raccroche… »

Même écarté de son rôle de président, John Textor laisse encore son ombre planer sur l’OL . Dans un live publié sur la chaîne brésilienne Canal do TF , le propriétaire de Botafogo s’est livré sur la question des transferts, qui revient sans cesse quand on parle de la multipropriété et du groupe Eagle Football. L’homme d’affaires américain a admis qu’il entretenait une relation privilégiée avec un certain Evángelos Marinákis , le sulfureux boss de Nottingham Forest.…

CDB pour SOFOOT.com

