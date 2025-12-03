Daniel Riolo : « Je n’ai pas demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG »

Dans Le Football selon moi , son abécédaire sorti cet automne dont le titre colle bien au personnage, Daniel Riolo se lance dans des souvenirs et des avis sur le foot. Une occasion de parler avec l’éditorialiste de la Superligue, de la rivalité OM-PSG, mais aussi du cinéma italien. Un entretien sans transitions.

Pourquoi la Superligue européenne est-elle inéluctable ?

Je ne sais pas si c’est inéluctable, mais je n’arrive pas à rencontrer de gens qui parviennent à me dire que cette idée, pour des gens de ma génération, ceux qui ont connu les anciennes Coupe d’Europe, ne devrait pas nous plaire. Je ne trouve pas de gens avec des arguments assez solides pour me dire qu’essayer, ça serait grave. Quand on voit le nombre de formules qu’on a tentées sur les 20 dernières années et qui, finalement, donnent toujours les mêmes problèmes… Et ça donne toujours l’impression aussi que tous les présidents de clubs doivent trouver une solution pour faire entrer plus d’oseille……

Propos recueillis par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com