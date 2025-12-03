 Aller au contenu principal
Nouveau rebondissement pour Franck Haise à Nice
03/12/2025

Ça s’en va et ça revient.

Empêtré dans une tempête, Franck Haise garde le cap. Malgré les remous, l’entraîneur de l’OGC Nice ne compte pas (encore) démissionner. D’après les informations de L’Équipe , le technicien s’est bien rendu au centre de formation du Gym, ce mercredi matin, mais pas pour faire ses cartons . Il aurait annoncé à ses troupes son souhait de poursuivre sa mission, avec l’ambition de remonter la pente.…

EL pour SOFOOT.com

