J'irai dormir chez vous : l'autre magie de la Coupe de Sochaux-Lens

La magie de la Coupe de France a encore frappé lors des seizièmes de finale, mais cette fois-ci, c'est en dehors du terrain qu'elle s'est illustrée. Si le résultat entre Sochaux et Lens demeure sans appel (victoire 3-0 des Sang et Or), la générosité des supporters des Lionceaux a donné lieu à de chaleureuses images en ce froid week-end de janvier.

La magie de la Coupe de France s’est un peu estompée, cette année, où l’édition 2025-2026 pourrait offrir pour la première fois depuis 1990 des huitièmes de finale concernant seulement des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce week-end, la magie était ailleurs, dans l’Est de la France. Pas sur le terrain, où le RC Lens a fait respecter la hiérarchie face au FC Sochaux Montbéliard (0-3), mais dans tout ce qui s’est passé avant et pendant cette rencontre entre le leader du championnat de France et le pensionnaire de National 1. Un match qui aurait dû se jouer le samedi soir à 21 heures, mais qui a finalement été reporté au lendemain en raison des difficultés d’accès au stade Bonal causée par des routes enneigées. Ce qui a fait naître un élan de solidarité entre les deux camps.

Plus tôt dans la semaine, un arrêté préfectoral avait pourtant fixé la règle suivante : pas de Lensois dans le centre-ville de Sochaux. Comment dit-on « allez vous faire voir » quand on est supporter du FCSM ? En proposant le gîte aux Artésiens, pardi ! En réponse à la reprogrammation du match, bon nombre de supporters sochaliens ont alors proposé aux Lensois de loger chez eux pour pouvoir encourager les hommes de Pierre Sage et leur éviter un aller-retour conséquent (environ 500 bornes séparent les deux villes).…

Tous propos recueillis par SW

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com