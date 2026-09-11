« J'ai peur des actes racistes » : Sidney Govou ne veut pas emmener son fils au stade à Lyon

« J'ai peur des actes racistes » : Sidney Govou ne veut pas emmener son fils au stade à Lyon

Ras-le-bol. Dans une interview accordée au Progrès , Sidney Govou a été interrogé sur le racisme omniprésent dans le foot et sur les derniers épisodes ayant eu lieu autour de l’OL et du Groupama Stadium.

« Mon fils, 17 ans aujourd’hui, est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribunes. Je lui ai dit non, naturellement , assume Govou. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribunes parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis. » …

MB pour SOFOOT.com