Vainqueur à Amiens, Troyes repasse devant Saint-Étienne
Amiens 0-2 Troyes
Buts : Diawara (52e) et Bentayeb (60e) pour l’Estac.
Troyes, Troyes, mon Troyes ! Ce lundi, l’Estac a repris la tête de la Ligue 2 en s’imposant sur la pelouse d’Amiens (0-2). Une seconde victoire de rang qui fait du bien au club aubois, sérieusement challengé ces dernières semaines par l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont en effet remporté leurs quatre derniers matchs, alors que Troyes toussote sacrément depuis le mois de janvier : trois défaites de suite en championnat, suivies d’un nul blanc à Bastia, avant de se relancer via une victoire complètement folle face à Pau (4-3) le 21 février dernier.…
FL pour SOFOOT.com
