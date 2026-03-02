Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Real Madrid se prend les pieds dans le tapis face à Getafe et se laisse distancer par le Barça
information fournie par So Foot•02/03/2026 à 23:08
Le Real Madrid se prend les pieds dans le tapis face à Getafe et se laisse distancer par le Barça
Real Madrid 1-0 Getafe
Buts : Satriano (39
e
) pour les Azulones
Cartons rouges : Mastantuono (90
e
+5) pour le Real Madrid // Liso (90
e
+7) pour Getafe.
…
