« J'ai compris que je devais demander de l'aide » - Ronald Araujo évoque sa santé mentale

Plus fort ! En pleine bourre avec Liverpool (3 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues), Ronald Araujo revient pourtant de loin. Comme il l’avait déjà souligné en début d’année, la pause professionnelle qu’il a prise en novembre 2025 semble avoir été la meilleure décision de sa vie.

Marqué par des expulsions en Ligue des champions qui ont fortement affecté sa santé mentale, le défenseur uruguayen a pris la décision de tirer la sonnette d’alarme : « J’ai compris que je devais lever la main, demander de l’aide et parler non seulement à mes proches, mais aussi à des professionnels . Parfois, on garde tout pour soi et on essaie de faire bonne figure, mais dans la vie, il faut parler et se confier sur ce qu’on vit », explique ce fervent chrétien au quotidien The Times. …

JD pour SOFOOT.com