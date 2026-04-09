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Ivan Tooney s’en prend à l’arbitrage en Saudi Pro League
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 09:08

Ivan Tooney s’en prend à l’arbitrage en Saudi Pro League

Ivan Tooney s’en prend à l’arbitrage en Saudi Pro League

Une soirée à oublier pour l’arbitrage. Al-Ahli a concédé le match nul sur le terrain d’ Al-Feiha (1-1) en Saudi Pro League ce mercredi. Buteur en faveur du club royal, Ivan Toney s’est plaint de l’arbitrage en interview d’après-match. « Al-Feiha a bien défendu, mais le plus important, ce sont les deux penaltys flagrants qui n’ont pas été sifflés. Quand on a commencé à en parler avec l’arbitre, il nous a dit : « Concentrez-vous sur la Ligue des champions asiatique. » Comment un arbitre peut-il dire ça ? On lui parle, et il nous répond de nous concentrer sur l’AFC ? » , dénonce l’attaquant international anglais d’Al-Ahli.

🚨🚨🚨𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗜𝗩𝗔𝗡 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗬 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 😱😱😱😱 🗣️ « J’ai beaucoup de choses à dire. Ils (Al Fayha) ont bien défendu, mais le plus important, ce sont les deux penalties flagrants qui n’ont pas été sifflés. Quand… pic.twitter.com/zHLogZ5rLb…

CT pour SOFOOT.com

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