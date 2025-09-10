 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ivan Toney compare la Premier League et la Saudi Pro League
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 17:44

Tout pour faire plaisir à Mohammed ben Salmane.

Joueur d’Al-Ahli depuis l’année dernière, Ivan Toney rejoint la longue lignée des fervents supporters du championnat saoudien. Dans une interview pour le Guardian , l’ancien golgoth de Brentford a osé comparer la Saudi Pro League et la Premier League . « Selon moi, le championnat saoudien concurrence la PL », a-t-il balancé au média anglais sous la chaleur de Djeddah.…

MBC pour SOFOOT.com

