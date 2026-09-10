Italie: la production industrielle reste atone en juillet

( AFP / DAMIEN MEYER )

La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Par rapport au mois de juin, qui était en baisse, la production a légèrement rebondi (+0,7%).

Les secteurs d'activité économique qui enregistrent les hausses tendancielles les plus élevées sont la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air (+7,6%), et la production de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques (+7,4 %), selon l'Istat.

"Les baisses les plus marquées sont observées dans les autres industries manufacturières, la réparation et l'installation de machines et d'équipements (-4,6 %), dans la fabrication de produits chimiques (-3,4 %) et dans la fabrication d'appareils électriques et d'appareils ménagers non électriques (-2,8 %)", note l'Istat.

L'économie italienne continue à souffrir d'une timide croissance de son produit intérieur brut (PIB), de 0,2% au deuxième trimestre, et reste marquée par des problèmes de productivité.