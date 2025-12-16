Italie: inflation stable en novembre à 1,1% sur un an

La hausse des prix à la consommation est restée stable et très modérée en novembre en Italie, s'établissant à 1,1% sur un an, contre 1,2% au mois d'octobre, selon des données définitives publiées mardi par l'Institut national de la statistique (Istat).

Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis janvier 2025, précise l'Istat, dont la première estimation d'inflation pour novembre était de +1,2% sur un an.

La nette baisse des prix de l'énergie réglementée (-3,2% sur un an contre -0,5% en octobre) et la décélération dans les aliments bruts (+1,1% contre +1,9% en octobre) et les transports (+0,9% contre +2,0%) ont été partiellement compensées par la reprise des prix des produits énergétiques non réglementés (de -4,9% à -4,3%).

L'inflation a notamment ralenti dans le secteur des services (de +2,6% en octobre à +2,3% en novembre), tandis qu'elle reste stable pour les biens (+0,1% contre +0,2% en octobre).

Sur les 11 premiers mois de l'année 2025, l’Istat estime que l'inflation générale est de 1,5%.

La hausse de l'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'établit à 1,1% en novembre sur un an, contre 1,3% en octobre, confirmant ainsi la première estimation, précise l'Istat.