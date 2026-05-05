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Israël prolonge la détention de deux militants d'une flottille pour Gaza
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 16:52

La justice israélienne a prolongé la détention de deux militants d'une flottille à destination de Gaza interceptée par les forces israéliennes dans les eaux internationales près de la Grèce.

L'Espagnol Saif Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila ont été arrêtés mercredi par les autorités israéliennes et emmenés en Israël tandis que plus de 100 autres militants propalestiniens à bord des embarcations composant la flottille ont été emmenés en Crète.

La détention de Saif Abu Keshek et Thiago Avila avait été une première fois prolongée jusqu'à ce mardi. Un tribunal d'Ashkelon l'a de nouveau prolongée jusqu'à dimanche.

Ils sont accusés notamment de soutien à l'ennemi, contact avec un agent étranger et avec une organisation terroriste, activité illégale à composante terroriste et soutien matériel à une organisation terroriste.

Les deux militants rejettent ces accusations et observent une grève de la faim.

L'objectif de leur flottille, partie le 12 avril de Barcelone, était de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza en apportant une aide humanitaire aux habitants du territoire palestinien, dévasté après la guerre lancée par l'Etat hébreu à la suite des attaques sur son sol menées par le Hamas palestinien le 7 octobre 2023.

(Steven Scheer et Elena Rodriguez, avec David Latona et Mustafa Abu Ganeyeh, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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