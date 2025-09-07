Israël-L'aéroport d'Eilat fermé après une attaque de drone en provenance du Yémen

L'autorité aéroportuaire israélienne a déclaré dimanche qu'un drone lancé depuis le Yémen avait frappé le hall des arrivées de l'aéroport Ramon, près de la ville d'Eilat, station balnéaire sur la mer Rouge.

Tous les décollages et atterrissages sont suspendus, a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne avait dit un peu plus tôt enquêter sur la chute d'un drone lancé depuis le Yémen, sans préciser s'il était tombé après avoir été intercepté ou s'il s'agissait d'une frappe directe.

L'aéroport, situé près de la station balnéaire d'Eilat, à la frontière avec la Jordanie et l'Égypte, accueille principalement des vols intérieurs.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont régulièrement tiré des missiles et des drones en direction d'Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Israël a riposté en bombardant les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, notamment le port de Hodeïdah et la capitale Sanaa. Le dernier bombardement en date a tué de hauts responsables houthis, dont le chef du gouvernement.

(Steven Scheer, rédigé par Alexander Cornwell; version française Tangi Salaün)