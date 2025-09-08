Nouvelle-Zélande: un père en cavale avec ses enfants depuis 2021 abattu par la police

La police et des habitants près de l'endroit où un homme en cavale depuis près de quatre ans avec ses trois enfants a été abattu dans le nord de la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre 2025 ( AFP / DJ MILLS )

Un Néo-zélandais, disparu depuis près de quatre ans avec ses trois jeunes enfants, a été tué lors d'une confrontation armée avec la police, ont annoncé lundi les autorités, épilogue d'une cavale qui avait tenu le pays d'Océanie en haleine.

Tom Phillips s'était enfui avec ses enfants en décembre 2021 après une dispute avec son ex-compagne, un fait divers qui avait particulièrement secoué la ville de Waikato, sur l'île du Nord, où l'on soupçonnait qu'il se cachait.

Tôt lundi matin, la police a été appelée pour un vol dans un magasin de cette ville située dans le nord de l'île, apparemment commis par deux personnes à bord d'un quad.

M. Phillips avait jusqu'ici réussi à échapper à toute interpellation, malgré plusieurs signalements, notamment pour une précédente tentative d'effraction dans un magasin le mois dernier.

La police a immobilisé le quad à l'aide d'une herse posée sur la route, après quoi des coups de feu ont été tirés.

Jill Rogers, commissaire adjointe pour la région des districts du Nord a indiqué qu'une "deuxième patrouille est arrivée et a engagé le combat" avec le fugitif, qui est ensuite décédé, après avoir grièvement blessé par balle un policier.

- Enfants retrouvés -

La police de Nouvelle-Zélande a fermé une route du nord de l'île du Nord où elle a abattu dans une fusillade un homme en cavale depuis près de quatre ans avec ses trois enfants, le 8 septembre 2025 ( AFP / DJ MILLS )

M. Phillips était accompagné d'un de ses enfants. Celui-ci n'a pas été blessé et a été pris en charge.

Les deux autres ont été retrouvés vers 16H30 (04H30 GMT), après une journée entière de recherches, dans un camping isolé dans la brousse.

Ils auraient 9, 10 et 12 ans, selon les médias néo-zélandais. Environ 50 agents avaient été affectés à leur recherche.

La police soupçonnait Tom Phillips d'avoir commis plusieurs infractions depuis sa fuite, et l'avait accusé de vol aggravé, de blessures graves et de possession illégale d'une arme à feu.

Deux policiers ont rapporté à l'AFP sous couvert d'anonymat que les autorités craignaient depuis longtemps que l'affaire ne se termine par une fusillade.

Selon ces sources, la police aurait reçu divers témoignages sur la santé des enfants, ce qui l'a incitée à ne pas lancer de recherches à grande échelle afin de ne pas menacer leur sécurité.

Elle pense que des habitants ont offert au fugitif et à ses enfants le gîte et le couvert depuis sa fuite.

La mère des enfants, prénommée Cat, a exprimé du soulagement en évoquant ses enfants: "ils nous ont énormément manqué chaque jour, et nous attendons avec impatience de les accueillir à la maison," a-t-elle confié à la radio RNZ.

"En même temps, nous sommes attristés par la tournure des événements d'aujourd'hui. Nous avons toujours espéré que les enfants puissent revenir en paix et en sécurité."

La mère a demandé de respecter le droit à la vie privée de la famille pour que les enfants se réintègrent dans un "environnement stable et aimant" après avoir "enduré une période longue et difficile".