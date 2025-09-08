Allemagne: La production industrielle en hausse de 1,3% en juillet

PHOTO DE FICHIER : Vue générale d'une chaîne de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine, à Rastatt, en Allemagne
(Reuters) -La production industrielle allemande a augmenté de 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé lundi l'Office fédéral des statistiques.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 1,0% de la production industrielle allemande, après -1,9% en juin.
(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer