Allemagne: La production industrielle en hausse de 1,3% en juillet

PHOTO DE FICHIER : Vue générale d'une chaîne de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine, à Rastatt, en Allemagne

(Reuters) -La production industrielle allemande a augmenté de 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé lundi l'Office fédéral des statistiques.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 1,0% de la production industrielle allemande, après -1,9% en juin.

