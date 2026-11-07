Israël-Gadi Eisenkot chargé de former un gouvernement

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Le président israélien a chargé samedi Gadi Eisenkot, principal adversaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, de tenter de former un nouveau gouvernement après des élections sans vainqueur clair qui n'ont dégagé aucune majorité.

Benjamin Netanyahu, chef de gouvernement israélien ayant exercé le plus longtemps ces fonctions, cherche à se maintenir au pouvoir après que sa coalition nationaliste religieuse a perdu sa majorité lors des élections du 27 octobre, tout en demeurant le plus important bloc au Parlement.

Gadi Eisenkot, ancien chef de l'armée, a refusé de s'allier aux partis arabes, dont le soutien lui donnerait pourtant une majorité de sièges au Parlement. Mais les dirigeants arabes, indignés par ce qu'ils considèrent comme les politiques racistes de Benjamin Netanyahu et de ses alliés d'extrême droite, ont malgré tout désigné Gadi Eisenkot pour tenter de former un gouvernement en premier, lui offrant ainsi le plus grand nombre de soutiens.

"Le président Herzog a invité Gadi Eisenkot à la résidence présidentielle, où il sera chargé de former le gouvernement demain", a déclaré le porte-parole du président Isaac Herzog, dont le rôle essentiellement cérémoniel consiste à désigner un candidat chargé de former une coalition après les élections.

Plusieurs semaines de négociations prolongées devraient suivre la désignation de Gadi Eisenkot. Il dispose de 28 jours pour tenter de former un gouvernement, avec une possible prolongation de 14 jours.

Les options qui pourraient lui permettre d'accéder au pouvoir consistent notamment à tenter de former un gouvernement minoritaire avec un soutien extérieur des partis arabes, à constituer une coalition avec les partis ultra-orthodoxes que lui-même et ses alliés ont jusqu'ici évités, ou à mettre en place un gouvernement d'union avec Benjamin Netanyahu.

Les analystes estiment toutefois que ces trois scénarios ont peu de chances de se concrétiser. Si Gadi Eisenkot échoue, un autre candidat pourra tenter de former un gouvernement et, en cas de nouvel échec, le Parlement pourra désigner une autre personnalité. La procédure est encadrée par une échéance d'environ 100 jours. Si personne n'y parvient, de nouvelles élections seront organisées.

Le Likoud a remporté le plus grand nombre de sièges de tous les partis avec 27 élus à la Knesset, qui compte 120 sièges, mais la coalition nationaliste religieuse élargie de Benjamin Netanyahu n'en a obtenu que 53 au total, soit moins que les 61 sièges nécessaires à une majorité.

Le parti Yashar de Gadi Eisenkot est devenu la deuxième formation du pays avec 21 sièges, tandis que sa coalition, qui rassemble quatre partis dirigés par des responsables juifs allant du centre gauche à la droite, n'a remporté que 48 sièges. Deux partis représentant la minorité arabe d'Israël ont obtenu un nombre inédit de 19 sièges.

(Enas Alashray, Menna Alaa El Din et Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame)