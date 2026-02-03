 Aller au contenu principal
Israël-Entretien Netanyahu-Witkoff au sujet du nucléaire iranien
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 17:54

par Emily Rose

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait s'entretenir mardi à Jérusalem avec l'émissaire spécial américain Steve Witkoff dans le but de relancer les efforts diplomatiques sur le dossier du programme nucléaire iranien.

La réunion était prévue à 14H30 GMT et devait se tenir en présence du chef du Mossad israélien, David Barnea, du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, et du chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, ont déclaré des sources israéliennes à Reuters.

Selon des sources iraniennes, Donald Trump a posé la semaine dernière trois conditions à une reprise des pourparlers avec Téhéran: l'arrêt de l'enrichissement d'uranium en Iran; une limitation du programme de missiles balistiques de l'Iran; et l'arrêt du soutien aux groupes armés dans la région considérés comme des supplétifs de Téhéran.

L'Iran a constamment jugé ces trois exigences inacceptables, les considérant comme des atteintes à sa souveraineté, et deux responsables iraniens ont déclaré à Reuters que la question des missiles balistiques était plus épineuse que celle de l'enrichissement d'uranium.

L'Iran et les Etats-Unis doivent reprendre leurs discussions sur le programme nucléaire de Téhéran vendredi à Istanbul en présence de Steve Witkoff et Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

Le président américain Donald Trump, qui a ordonné l'envoi de renforts militaires dans la région après la répression du mouvement de contestation en janvier contre la République islamique en Iran, a prévenu que de "mauvaises choses" se produiraient certainement en l'absence d'accord entre les deux pays.

Téhéran a dit être ni optimiste ni pessimiste avant les pourparlers de vendredi et se prépare à tous les scénarios.

(Version française Zhifan Liu, édité par SOphie Louet)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
