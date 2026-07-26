Israël approuve l'entrée d'une force internationale dans les zones de Gaza hors de son contrôle

Israël autorisera une force de sécurité multinationale à entrer à Gaza, conformément à la proposition contenue dans le plan de cessez-le-feu du président américain Donald Trump pour l'enclave, a déclaré dimanche un responsable israélien, à la veille du départ du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour Washington.

Le cabinet de sécurité de ce dernier a approuvé le cadre juridique qui permettra l'entrée de cette force à Gaza, a précisé ce responsable. Benjamin Netanyahu doit s'envoler pour Washington lundi et devrait rencontrer Donald Trump mardi.

Le responsable a précisé que cette mission, baptisée "Force internationale de stabilisation", comprendra 200 membres issus de "pays amis tels que l'Ouganda et le Maroc', qui seront déployés dans des zones ne relevant pas du contrôle israélien.

Chaque contingent devra obtenir une autorisation individuelle d'Israël pour entrer à Gaza. On ignore encore quand ces forces seront déployées.

Une grande partie de Gaza est en ruines après deux ans de guerre à grande échelle menée par Israël, faisant des dizaines de milliers de morts, en réponse aux attaques menées par le Hamas contre l'Etat hébreu le 7 octobre 2023.

Après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en octobre 2025, Donald Trump avait présenté un plan de paix pour Gaza prévoyant une augmentation de l'aide humanitaire, une administration civile assurée par des technocrates palestiniens, le désarmement du Hamas et le retrait des forces israéliennes.

Mais ce plan est au point mort et le groupe de technocrates - connu sous le nom de Comité national pour l'administration de Gaza - est resté en dehors de l'enclave.

Israël en contrôle de fait environ 64%, tandis que la quasi-totalité de ses deux millions d'habitants vivent sur une bande de terre côtière sous le contrôle du Hamas, dans des conditions désastreuses.

Le Hamas a jusqu'à présent refusé de déposer les armes et Israël a déclaré qu'il étendrait sa zone de contrôle à Gaza à 70% de l'enclave, où il poursuit ses frappes militaires quasi quotidiennes.

(Emily Rose et Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)