Ismail Jakobs dit au revoir au Sénégal à 27 ans

La famille avant tout. À seulement 27 ans , le vif latéral sénégalais Ismail Jakobs a annoncé sur Instagram qu’il fermait le chapitre de la sélection nationale. Après avoir porté le maillot des Lions de la Teranga à 33 reprises, le joueur de Galatasaray explique cette décision par l’envie de se concentrer sur sa carrière en club et sa vie de famille.

Adieu mon pays

Sur son compte Instagram, l’ancien Monégasque s’est expliqué en remerciant le peuple sénégalais : « Le Sénégal m’a accueilli à bras ouverts et avec énormément d’amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m’a très vite donné le sentiment d’être chez moi. (…) Je suis fier de nos titres, de nos succès et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Mais je suis tout aussi fier de chaque défaite, car même dans ces moments-là, j’ai tout donné pour ce maillot. » …

LT pour SOFOOT.com