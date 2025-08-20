 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ismaël Doukouré a finalement prolongé avec Strasbourg
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 15:17

Ismaël Doukouré a finalement prolongé avec Strasbourg

Ismaël Doukouré a finalement prolongé avec Strasbourg

Les Alsaciens montrent qu’ils ont les reins solides.

En grande difficulté pour garder ses anciennes pépites, Strasbourg a changé de dimension depuis le rachat du club par BlueCo. Une chose est sûre, le club français s’est mis à faire comme Chelsea, en empilant les jeunes joueurs. Des achats à la pelle pour des Strasbourgeois qui viennent de prolonger un de leur meilleur élément, Ismaël Doukouré.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank