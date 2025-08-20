Ismaël Doukouré a finalement prolongé avec Strasbourg
Les Alsaciens montrent qu’ils ont les reins solides.
En grande difficulté pour garder ses anciennes pépites, Strasbourg a changé de dimension depuis le rachat du club par BlueCo. Une chose est sûre, le club français s’est mis à faire comme Chelsea, en empilant les jeunes joueurs. Des achats à la pelle pour des Strasbourgeois qui viennent de prolonger un de leur meilleur élément, Ismaël Doukouré.…
RFP pour SOFOOT.com
