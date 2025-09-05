Ismaël Bennacer a trouvé un nouveau club
Après un prêt sans grand succès à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a trouvé une porte de sortie ce vendredi. Comme la saison dernière, l’AC Milan a décidé de prêter son milieu de terrain. Cette fois, le numéro 6 de 27 ans rejoint le Dinamo Zagreb pour un prêt d’un an avec option d’achat. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
