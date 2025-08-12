 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 09:11

Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure

Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure

La poisse, mais pas de désespoir.

Au printemps dernier, Isco dansait sur l’herbe comme s’il avait retrouvé ses 25 ans. Depuis ce dimanche, il passera plusieurs mois en béquilles . Le milieu du Betis de 33 ans, auteur d’une grosse saison avec le club espagnol (9 buts, 8 passes décisives en 22 matchs), a vu sa prépa s’arrêter samedi face à son premier amour, Málaga (défaite 3-1), fauché par un retour défensif mal maîtrisé de David Larrubia.…

