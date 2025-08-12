Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure
La poisse, mais pas de désespoir.
Au printemps dernier, Isco dansait sur l’herbe comme s’il avait retrouvé ses 25 ans. Depuis ce dimanche, il passera plusieurs mois en béquilles . Le milieu du Betis de 33 ans, auteur d’une grosse saison avec le club espagnol (9 buts, 8 passes décisives en 22 matchs), a vu sa prépa s’arrêter samedi face à son premier amour, Málaga (défaite 3-1), fauché par un retour défensif mal maîtrisé de David Larrubia.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer