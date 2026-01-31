Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Iran-Une fuite de gaz responsable de l'explosion à Bandar Abbas-média d'état
information fournie par Reuters•31/01/2026 à 16:45
Une fuite de gaz serait
responsable de l'explosion survenue samedi dans un bâtiment du
port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, a déclaré le chef
des pompiers locaux cité par l'agence de presse semi-officielle
Mehr.
(Rédigé par Enas Alashray et Hatem Maher ; version française
Kate Entringer)
