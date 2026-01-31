Iran-Une fuite de gaz responsable de l'explosion à Bandar Abbas-média d'état

Une fuite de gaz serait responsable de l'explosion survenue samedi dans un bâtiment du port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, a déclaré le chef des pompiers locaux cité par l'agence de presse semi-officielle Mehr.

(Rédigé par Enas Alashray et Hatem Maher ; version française Kate Entringer)