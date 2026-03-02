 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-Un militaire américain succombe à ses blessures, les USA déplorent désormais quatre morts
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:45

Le nombre de militaires américains tués depuis le début des frappes d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran, qui a engagé des ripostes, s'élève désormais à quatre après le décès d'un soldat des suites de ses blessures, a annoncé lundi le Commandement central des Etats-Unis (Centcom).

(version française Rédaction de Paris)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank