Iran-Trump prévient d'une intervention américaine si Téhéran réprime violemment les manifestations
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:00

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis étaient prêts à intervenir pour défendre les manifestants en Iran en cas de répression violente des autorités de Téhéran.

"Nous sommes prêts à intervenir", a déclaré le président américain dans un message publié sur Truth Social.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Iran lors de troubles liés aux plus importantes manifestations depuis trois ans, déclenchées par une inflation exponentielle.

Dans plusieurs provinces du pays, les manifestations ont pris une tournure violente.

Le mouvement a été déclenché par des commerçants, qui ont pris dimanche les rues de Téhéran pour dénoncer la plaie de l'inflation et sa gestion par le gouvernement.

La flambée des prix est attisée par l'effondrement de la monnaie nationale.

Le rial chute sous l'effet des sanctions occidentales contre l'économie iranienne et a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. Il a atteint mardi un plus bas record de 1.400.000 rials par dollar, d'après des chiffres agrégés par des plateformes en ligne.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Blandine Hénault)

2 commentaires

  • 10:55

    Et en Palestine, on en parle de l'intervention US pour protéger les pauvres gens, tout a été rasé à coup de bombe et des dizaines de milliers de civils inn-ocents ont été massacrés, ce n'est pas assez violent? Bah non, c'est juste que là ça arrange les US... à vomir!

