Iran-Pusieurs morts lors de manifestations contre l'inflation

par Elwely Elwelly

Plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Iran lors de troubles liés aux plus importantes manifestations depuis trois ans, déclenchées par une inflation exponentielle, ont rapporté une agence iranienne et un groupe de défense des droits humains.

Parti dimanche de Téhéran où des commerçants ont dénoncé la plaie de l'inflation - 42,5% en décembre -, le mouvement social s'est étendu à plusieurs villes du pays, mais aussi aux campus universitaires mardi.

L'agence semi-officielle Fars, citant une "source informée", a indiqué que des affrontements avaient fait plusieurs morts jeudi matin entre la police et des protestataires armés à Lordegan, dans l'ouest du pays.

Le groupe Hengaw, une ONG de défense des droits humains kurde basée en Norvège, a également fait état de décès à Lordegan, affirmant que les forces de sécurité avaient tiré sur les manifestants, tuant et blessant plusieurs d'entre eux.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Les heurts à Lordegan, ainsi que la mort signalée d'un membre des forces de sécurité dans la nuit et celle d'un manifestant mercredi, marquent une escalade notable dans les troubles qui se sont propagés depuis dimanche.

Les Gardiens de la Révolution ont annoncé jeudi matin qu'un membre de la milice volontaire Basij avait été tué dans la ville de Kuhdasht, dans l'ouest. Treize autres miliciens ont été blessés, ont-ils ajouté.

Hengaw a rapporté qu'un manifestant avait été abattu mercredi dans la province d'Ispahan, au centre du pays.

Des défilés ont également eu lieu jeudi à Marvdasht, dans la province méridionale de Fars, selon Hrana, une organisation de défense des droits de l'homme.

La flambée des prix est attisée par l'effondrement de la monnaie nationale.

Le rial chute sous l'effet des sanctions occidentales contre l'économie iranienne et a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. Il a atteint mardi un plus bas record de 1.400.000 rials par dollar, d'après des chiffres agrégés par des plateformes en ligne.

L'exécutif iranien, qui a réprimé par la force des protestations similaires dans le passé, s'est engagé à instaurer un dialogue avec les manifestants, mais les tensions sont vives.

L'Iran avait déjà connu de manifestations en 2022 contre la hausse des prix, dont celui du pain. En 2023, un mouvement de protestation consécutif à la mort d'une jeune Kurde aux mains de la police des moeurs, Mahsa Amnini, avait été violemment réprimé.

(Rédigé par Angus McDowall; version française Nicolas Delame)