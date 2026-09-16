Iran-Plusieurs explosions entendues dans l'île de Qeshm-Irna

Plusieurs explosions ont été entendues dans l'île de Qeshm, près du détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne Irna, citant une source locale.

Le son des explosions semblait provenir de la direction de la mer, était-il ajouté.

(Ahmed Tolba et Enas Alashray; version française Camille Raynaud)