Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien

Fin janvier dernier, Ali Karimi et un groupe de personnalités liés au football iranien demandaient à Gianni Infantino et à la FIFA de condamner la répression meurtrière que subit l’Iran depuis le début de l’année 2026. Ce mercredi, en écho au tweet de Mohamed Salah sur la mort du Pelé palestinien Suleiman al-Obeid en août 2025, Ali Karimi a invité l’attaquant de Liverpool et plus largement la communauté du foot à briser le silence .

More than 20 football and futsal players, coaches, and referees both women and men have been killed in Iran. Many others have been arrested and are facing the risk of execution. Since humanity is not limited by color, ethnicity, or religion, please also speak out and ask… https://t.co/D7cxjXZNBv…

TJ pour SOFOOT.com