Le fils d'un ex-Gunner passe pro... à Chelsea
De Gunner à Blue, il n’y a qu’une génération. Mercredi, Chelsea a annoncé une nouvelle arrivée dans son effectif pléthorique, celle d’un petit jeune de la formation, dont le nom de famille dit forcément quelque chose aux jeunes de Premier League et fait tilter. Mathis Eboué, fils d’Emmanuel, commencera dans un autre club de Londres que celui de son père .
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
