 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 17:02

Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise

Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise

Les Dogues aux abois ? Tout s’explique. Avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz vendredi soir, Bruno Genesio est revenu sur le manque d’efficacité offensive de son équipe. L’entraîneur du LOSC s’est montré lucide en conférence de presse, expliquant sa façon de composer avec les éléments à disposition .

« Forcément on ne joue pas de la même manière avec un joueur d’appui et de surface comme Olivier (Giroud) ou un joueur de vitesse et de prise d’espace comme Matías (Fernández-Pardo) , analyse l’ancien coach lyonnais. On peut même envisager que les deux jouent ensemble. » Ah ça, c’est une idée.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Horneland ne devrait pas rester bien longtemps sans banc
    Horneland ne devrait pas rester bien longtemps sans banc
    information fournie par So Foot 05.02.2026 17:07 

    Vers une nouvelle aventure nordique ? Eririk Horneland, libre de tout contrat après avoir quitté son poste d’entraîneur de Saint-Étienne le week-end dernier, serait dans le viseur d’Aberdeen. Arrivé dans le pays en début de semaine, Horneland devait observer ses ... Lire la suite

  • Le fils d'un ex-Gunner passe pro... à Chelsea
    Le fils d'un ex-Gunner passe pro... à Chelsea
    information fournie par So Foot 05.02.2026 17:01 

    De Gunner à Blue, il n’y a qu’une génération. Mercredi, Chelsea a annoncé une nouvelle arrivée dans son effectif pléthorique, celle d’un petit jeune de la formation, dont le nom de famille dit forcément quelque chose aux jeunes de Premier League et fait tilter. ... Lire la suite

  • Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur
    Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur
    information fournie par So Foot 05.02.2026 16:38 

    En état de grâce. Frederico Dimarco remporte le trophée du meilleur joueur de janvier en Serie A. Auteur de trois buts et d’une passe décisive ce mois-ci, dont une grosse performance contre Pise, le latéral de l’Inter de Milan s’est imposé de force. Quando la fascia ... Lire la suite

  • Un intendant anglais prend six matchs pour insultes homophobes
    Un intendant anglais prend six matchs pour insultes homophobes
    information fournie par So Foot 05.02.2026 16:37 

    Le genre de propos qui ont une conséquence. Ce jeudi, la fédération anglaise de football a infligé six matchs de suspension et 200 livres sterling d’amende à Richard Bone , l’intendant de Reading (D3 anglaise), rapporte le Sun . La cause ? Cet assistant a complètement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank