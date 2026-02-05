Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise

Les Dogues aux abois ? Tout s’explique. Avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz vendredi soir, Bruno Genesio est revenu sur le manque d’efficacité offensive de son équipe. L’entraîneur du LOSC s’est montré lucide en conférence de presse, expliquant sa façon de composer avec les éléments à disposition .

« Forcément on ne joue pas de la même manière avec un joueur d’appui et de surface comme Olivier (Giroud) ou un joueur de vitesse et de prise d’espace comme Matías (Fernández-Pardo) , analyse l’ancien coach lyonnais. On peut même envisager que les deux jouent ensemble. » Ah ça, c’est une idée.…

SW pour SOFOOT.com