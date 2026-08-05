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Iran-Pezeshkian dit que l'interaction avec Mojtaba Khamenei est "très difficile"
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 21:00
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Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré dans une interview diffusée mercredi par la télévision d'Etat iranienne que l'interaction avec le Guide suprême Mojtaba Khamenei était actuellement "très difficile".

Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public depuis sa nomination à la fonction occupée auparavant par son père Ali Khamenei, tué au premier jour des bombardements des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février dernier.

(Elwely Elwelly, version française Bertrand Boucey)

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1 commentaire

  • 22:00

    Bel euphémisme pour dire que le suprême de guide à la sauce anglaise est dans un coltar profond, voire pire. Le dialogue avait aussi été "très difficile" avec Bouteflika conservé dans le formol des mois avant d'être déclaré mort publiquement, "extrêmement compliqué" avec le Lider maximo dans son congélateur, "quasiment impossible" avec Staline plongé dans un coma artiçficiel dont il ne s'est jamais réveillé...

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