Iran-Pezeshkian dit que l'interaction avec Mojtaba Khamenei est "très difficile"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré dans une interview diffusée mercredi par la télévision d'Etat iranienne que l'interaction avec le Guide suprême Mojtaba Khamenei était actuellement "très difficile".

Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public depuis sa nomination à la fonction occupée auparavant par son père Ali Khamenei, tué au premier jour des bombardements des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février dernier.

(Elwely Elwelly, version française Bertrand Boucey)