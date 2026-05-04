Iran-Narges Mohammadi a besoin d'un traitement cardiaque d'urgence, selon son frère

par Ilze Filks

La lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, incarcérée en Iran, a besoin de soins médicaux spécialisés d'urgence pour traiter une affection cardiaque potentiellement mortelle, a déclaré lundi son frère à Reuters.

Âgée d'une cinquantaine d'années, Narges Mohammadi a remporté le prix Nobel de la paix en 2023 alors qu'elle était détenue pour sa campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort en Iran.

La militante a été victime d'une crise cardiaque fin mars et a été transférée vendredi de sa prison vers un hôpital du nord-ouest de l'Iran, a indiqué sa famille.

"Elle souffre de terribles maux de tête, de nausées et de douleurs thoraciques. C'est ce qui nous inquiète le plus : son cœur", a déclaré son frère Hamidreza Mohammadi lors d'un entretien depuis son domicile en Norvège.

L'hôpital où elle est soignée ne peut pas lui prodiguer les soins adéquats, a-t-il ajouté.

Les experts "estiment tous que sa vie est en danger et qu’elle a besoin d’au moins un mois loin des conditions de détention pour être soignée correctement", a indiqué Hamidreza Mohammadi. "Elle a besoin de ses propres médecins, qui ont déjà pratiqué les opérations auparavant et savent exactement ce qui ne va pas chez elle."

La famille de Narges Mohammadi et le Comité Nobel ont tous deux lancé un appel aux autorités iraniennes pour que la militante soit transférée à Téhéran afin qu'elle puisse être soignée par son équipe médicale spécialisée.

Hamidreza Mohammadi a décrit sa sœur comme une force de la nature qui refuse de s'incliner.

"Ce qui rend Narges si spéciale, c’est qu’elle a brisé ce cliché du prisonnier qui, après un long séjour en prison, est brisé et triste", a-t-il déclaré. "Elle a toujours été pleine d’énergie et elle a refusé de se laisser briser par le régime."

Narges Mohammadi, qui a été emprisonnée à plusieurs reprises au cours de ses trente années de lutte pour les droits des femmes, a été arrêtée le 12 décembre après avoir dénoncé la mort suspecte de l'avocat Khosrow Alikordi. Elle a été condamnée en février à une nouvelle peine de prison de sept ans et demi.

(Reportage Ilze Filks à Stockholm, rédigé par Nora Buli à Oslo ; version française Rihab Latrache, édité par Blandine Hénault)